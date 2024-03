1 Die Clubjugend sammelt mit einem Osterhasen-Verkauf fürs neue „Hüttle“. Foto: Andreas Essig

Ist die Situation nach dem Brand beim GSV Pleidelsheim aber nicht schon aufreibend genug, gibt es auch noch beim Landesliga-Fußballspiel am Samstag zwei bittere Momente.











Link kopiert



Viele der 200 Besucher, die am Samstag das Heimspiel des GSV Pleidelsheim in der Fußball-Landesliga besuchen, greifen vor dem Anpfiff für den Eintrittspreis nicht wie gewohnt ins Münzfach ihres Portemonnaies. Dieses Mal wird eher mit Scheinen bezahlt. Ohne Rückgeld. „Spende“ heißt es dazu immer wieder. Der Anlass lässt sich direkt am Eingang zum Sportplatz sehen und riechen: Vor einer Woche brannte hier tagsüber das sogenannte Hüttle mit Kiosk, Küche und Lagerraum für Trainingsutensilien ab. Der Schaden: rund 100 000 Euro.