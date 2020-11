Wie haben den 14 Stuttgarter OB-Kandidatinnen und -Kandidaten sechs identische Fragen zu den wichtigsten Themengebieten in Stuttgart gestellt. Hier ihre Antworten zum Streitpunkt Wohnraum.

Stuttgart - Politikerinnen und Politiker haben bisweilen die Neigung, auf Fragen ausführlich, manchmal auch ausweichend zu antworten. Wir haben den 14 Stuttgarter OB-Kandidatinnen und -Kandidaten sechs identische Frage gestellt und baten um eine kurze Antwort, die nicht länger als 20 Sekunden sein sollte.

In der ersten Runde unserer Videoreihe geht es um die Wohnungssituation in Stuttgart. Die Mieten sind hoch, Immobilien kaum bezahlbar – darüber herrscht auch unter den 14 Kandidatinnen und Kandidaten Einigkeit, die am 8. November bei der OB-Wahl antreten. Wir wollten von ihnen wissen: „Wurde in der Vergangenheit zu wenig für bezahlbaren Wohnraum getan? Und was kann man besser machen?

