Nach dem 2:0-Sieg des VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg stellen sich einige Personalfragen. Hier gibt es die Antworten darauf.















Wolfsburg - Die gute Nachricht vorweg: Die Verletzung, derentwegen Borna Sosa beim Auswärtssieg in Wolfsburg (2:0) passen musste, ist wohl nicht weiter dramatisch. Den Kroaten vom VfB Stuttgart plagen Rückenprobleme, die in den Oberschenkel ausstrahlen. Wohl eine Reizung, die einen Einsatz am Samstag verhinderten, die aber zumindest die Chance auf eine baldige Rückkehr offenlassen. Möglicherweise schon am Dienstag (18.30 Uhr) gegen den FC Bayern München. Eine endgültige Entscheidung fällt wohl erst am Dienstag.

Sicher nicht gegen den Rekordmeister mit dabei sein wird Roberto Massimo, der am Samstag wegen einer Sprunggelenksverletzung frühzeitig den Platz verlassen musste. Das MRT-Ergebnis mit der genauen Diagnose stand am Sonntagmittag noch aus. Sicher ist nur, dass Massimo für die beiden letzten Partien gegen die Bayern und am Sonntag (17.30 Uhr) beim 1. FC Köln nicht mehr auf dem Platz stehen wird. Gleiches gilt bei Philipp Klement, der sich nach einem positiven Coronatest in häusliche Isolation begeben hat.

Auch die nahe Zukunft von Daniel Didavi erscheint ungewiss. Trainer Pellegrino Matarazzo begründete das Fehlen des 31-Jährigen in Wolfsburg wie folgt: „Heute war die 2G-Regel im Hotel. Ich habe Dida gesagt, wenn es eine 50:50-Entscheidung ist, und er dürfte nicht ins Hotel, dann würde ich jemand anders mitnehmen. Das hat er auch verstanden. Deswegen war Dida nicht im Kader.“ Matarazzo bestätigte damit indirekt, dass Didavi als nicht geimpft oder genesen gilt und der Coach auch deswegen entschied, seinen Mittelfeldspieler zu Hause zu lassen.

Beim Heimspiel gegen die Bayern könnte der Mittelfeldspieler theoretisch wieder im Kader stehen. Ebenso beim kommenden Auswärtsspiel in Köln. Anders als in Niedersachsen gilt in Hotels in Nordrhein-Westfalen die 2-G-Regel nur für touristische, nicht aber für geschäftliche Aufenthalte.

