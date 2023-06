11 Timo Baumgartl zog mit der deutschen U 21 vor vier Jahren bis ins Finale der EM ein. In unserer Bildergalerie blicken wir auf das Abschneiden der VfB-Profis in den vergangenen vier Jahrzehnten zurück. Foto: imago/Sven Simon

Mit Michael Ballack, gegen Thiago – oder als Kapitän vor großer Kulisse: In den vergangenen vier Jahrzehnten haben die VfB-Profis beim wichtigsten Nachwuchsturnier für einige Schlagzeilen im DFB-Trikot gesorgt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die meisten Profis des VfB Stuttgart haben derzeit Sommerpause – Josha Vagnoman dagegen ist in den kommenden Wochen nochmals voll gefordert. Der Außenspieler startet an diesem Donnerstag mit der deutschen U-21-Nationalelf in die Europameisterschaft in Georgien und Rumänien. Vor ihm standen bereits mehrere Stuttgarter im Aufgebot des DFB, wenn der EM-Titel im höchsten Nachwuchsbereich ausgespielt wurde. Manche glänzten, andere hatten Nebenrollen oder auch berühmte Mitspieler.