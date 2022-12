1 Ömer Beyaz trainiert momentan beim VfB mit. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Das Leihgeschäft mit dem FC Magdeburg steht vor dem Abbruch. Bleibt der 19-Jährige jetzt beim VfB oder sammelt er in der Rückrunde bei einem anderen Club Spielpraxis? Fest steht: Er soll in Stuttgart die Chance bekommen, sich zu zeigen.















Er war der Überraschungsgast beim Trainingsauftakt des VfB Stuttgart am Montag: Ömer Beyaz absolviert seit dieser Woche an der Mercedesstraße die Einheiten unter dem neuen VfB-Coach Bruno Labbadia – obwohl er in dieser Saison eigentlich an den FC Magdeburg ausgeliehen ist. Aber: Dort kommt der 19-Jährige bislang kaum zum Zug, sodass der VfB und der FCM derzeit über eine vorzeitige Auflösung des Leihgeschäfts verhandeln.

Formal ist das erst im Januar möglich, weshalb Beyaz momentan mit einer Magdeburger Sondererlaubnis in Stuttgart am Trainingsbetrieb teilnimmt. Eine Rückkehr zum Zweitligisten aus Sachsen-Anhalt im neuen Jahr gilt aber als ausgeschlossen, da keine der Seiten daran ein Interesse hat: Beyaz und der VfB nicht, da der technisch versierte Türke dort kaum Spielpraxis sammeln konnte. Und die Magdeburger nicht, da Trainer Christian Titz im Abstiegskampf eher auf andere Spielertypen setzt. Lediglich drei Mal wurde der 19-Jährige in der zweiten Bundesliga eingewechselt und kam dabei auf 49 Minuten Spielzeit. Im Pokal stand Beyaz 20 Minuten für die Ostdeutschen auf dem Platz.

Bis zum 31. Januar muss eine Entscheidung fallen

Bleibt Beyaz nun beim VfB oder wird er in der Rückrunde an einen anderen Verein verliehen? Möglich ist derzeit beides – und die Entscheidungsfindung könnte sich noch etwas in die Länge ziehen. Nach Informationen unserer Redaktion ist angedacht, dass Beyaz Anfang Januar mit ins VfB-Trainingslager nach Marbella reist. Dort soll er die Chance erhalten, auf sich aufmerksam zu machen. Danach wäre noch immer genug Zeit, um eine eventuelles erneutes Leihgeschäft in die Wege zu leiten. Das müsste bis spätestens zum 31. Januar über die Bühne sein.

Beyaz war 2021 von Fenerbahce Istanbul zum VfB gewechselt, hatte sich in der Bundesliga-Mannschaft aber nicht durchsetzen können. Sein Vertrag in Stuttgart läuft bis Sommer 2025.