VfB Stuttgart: Wie der VfB den Zagadou-Ausfall kompensieren will

Wie der VfB den Zagadou-Ausfall kompensieren will

1 Wird in dieser Saison kein Spiel mehr für den VfB machen: Dan-Axel Zagadou. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Dan-Axel Zagadou fällt bis Saisonende aus – und reißt eine große Lücke in der Innenverteidigung. Wer kann in sie hineinstoßen? Und welche Rolle spielt der eigene Nachwuchs?











Bislang war es eine untypische Saison für Dan-Axel Zagadou – im positiven Sinne: Der verletzungsanfällige Innenverteidiger stand in jedem der 22 Pflichtspiele des VfB Stuttgart auf dem Platz, fast immer von Beginn an und mit einer stabilisierenden Wirkung auf die Defensive. Weitere Einsätze aber werden in der laufenden Spielzeit nicht mehr dazu kommen: Ein Kreuzband-Anriss im rechten Knie bremst den 24-jährigen Abwehrhünen für Monate aus.