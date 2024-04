1 Christian Riethmüller ist vergangenen Mittwoch als Präsidiumsmitglied beim VfB Stuttgart zurückgetreten. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB hat seine Mitglieder über die Nachwahl der Stelle des Präsidiumsmitglieds informiert. Die Bewerbungsfrist endet schon bald – und Kriterien gibt es einige.











Seit einigen Tagen herrscht eine Vakanz in der Führungsriege des VfB Stuttgart: Durch den Rücktritt von Präsidiumsmitglied Christian Riethmüller infolge des vereinspolitischen Machtkampfs ist eine der drei Positionen im höchsten Vereinsgremium unbesetzt – was sich zeitnah ändern soll: Der Club hat am Sonntag seine Mitglieder darüber informiert, wie die Nachwahl ablaufen wird.