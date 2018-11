VfB Stuttgart Was ist dran an Sandro Wagner und Shinji Kagawa?

Von gp/cu 26. November 2018 - 18:23 Uhr

Hat Sandro Wagner die Nase voll vom FC Bayern München? Offenbar ist er beim VfB Stuttgart im Gespräch. Foto:Getty

Beim VfB Stuttgart werden prominente Namen als mögliche Winterzugänge gehandelt. Seit diesem Montag gibt es Spekulationen um Stars des FC Bayern München und von Borussia Dortmund.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart sondiert weiter den Spielermarkt, um seine Wintertransfers vorzubereiten. Und da der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga nach Soforthilfen Ausschau hält, rücken vor allem Profis in den Fokus, die keine lange Anlaufzeit nach einem Wechsel verheißen. So soll außer über Patrick Hermann (Borussia Mönchengladbach) und Sebastian Rode (Borussia Dortmund) laut dem Fachmagazin „Kicker“ auch über Sandro Wagner (FC Bayern) und Shinji Kagawa (Dortmund) gesprochen worden sein.

Wie realistisch solche prominente Verpflichtungen sind, bleibt abzuwarten. Aus Kagawas Umfeld heißt es, dass der Japaner mit einem Wechsel zu einem Champions-League-Teilnehmer liebäugelt. Der VfB hält sich bedeckt. Außerdem will der Manager Michael Reschke ohnehin sehen, wie sich die Akteure aus dem eigenen Kader in den nächsten Wochen präsentieren. Noch sind es fünf Spiele bis zur Winterpause. Klar ist aber bereits jetzt, dass der Trainer Markus Weinzierl noch einen Flügelspieler haben will. Ein Antreiber im Mittelfeld wäre auch nicht schlecht und ein Stürmer steht schon länger auf der Wunschliste.

Donis trainiert wieder voll mit

Wie drängend die Suche nach einer Kreativkraft ist, hängt vor allem davon ab, wie es mit Daniel Didavi und seinen Achillessehnenproblemen weitergeht. Am Montag mischte zumindest Anastasios Donis nach seinem Muskelbündelriss wieder voll im Training mit. Das nährt die Hoffnung auf einen Einsatz des Griechen am Samstag (15.30 Uhr), wenn der FC Augsburg in der Mercedes-Benz-Arena gastiert.

Gegen seinen Ex-Club steht dem Trainer Markus Weinzierl auch wieder Timo Baumgartl zur Verfügung. Der Innenverteidiger ist von einem Magen-Darm-Infekt genesen und absolvierte ebenfalls das volle Trainingspensum. Einen Teilauftritt legte ein weiterer Abwehrspieler hin: Holger Badstuber kehrte nach seinen Muskelproblemen in den Mannschaftskreis zurück. Lauftraining an der Seite von Dennis Aogo sowie eine Einheit im Kraftraum standen für ihn auf dem Programm.