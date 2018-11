VfB Stuttgart Anastasios Donis mischt wieder voll mit

Von gp 26. November 2018 - 17:06 Uhr

Anastasios Donis ist wieder da – und damit die Hoffnung vieler Fans des VfB Stuttgart auf ein Ende der Sturmflaute. Im Montagstraining mischte der lange verletzte Angreifer wieder voll mit. Und es gab noch einen weiteren Rückkehrer.





Stuttgart - Anastasios Donis nährt die Hoffnung der VfB-Fans auf eine baldige Rückkehr. Womöglich schon an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker), wenn der FC Augsburg in der Mercedes-Benz-Arena gastiert. Der Muskelbündelriss im Oberschenkel des Griechen scheint auskuriert – zumindest legt dies das Training am Montagnachmittag nahe. Da mischte Donis wieder voll mit und erzielte sogar ein schönes Tor mit der Hacke.

Trainer Markus Weinzierl hat im Spiel gegen seinen Ex-Club also wieder eine Option mehr im Angriff, der in dieser Saison bislang so sehr mit dem Toreschießen geizt. Erst acht Treffer stehen nach zwölf Spieltagen auf der Habenseite des Tabellenschlusslichts. Seinen letzten Auftritt im VfB-Trikot hatte Donis beim 2:1-Sieg Ende September gegen Werder Bremen, als ihm selbst ein Tor gelang, ehe er sich verletzte.

Eine Umstellung dürfte es am Samstag auch in der Abwehr geben.Timo Baumgartl ist von seinem Magen-Darm-Infekt genesen. Der Innenverteidiger absolvierte am Montag das volle Trainingspensum, in dem es bei verschiedenen Spielformen beherzt zur Sache ging.

Weiterer Rückkehrer im Trainingsbetrieb

Einen Teil-Auftritt legte ein weiterer Rückkehrer hin: Holger Badstuber kehrte nach seinen Muskelproblemen in den Mannschaftskreis zurück. Lauftraining an der Seite von Dennis Aogo sowie eine Einheit im Kraftraum standen für ihn am Montag auf dem Programm. Muskuläre Probleme zwangen den Abwehrspieler zuletzt zum Pausieren, in der vergangenen Woche weilte er zu einer individuellen Behandlung in München. Jetzt also die Rückkehr nach Stuttgart. Bis sich der 29-Jährige wieder der Vollbelastung aussetzt, dürften aber noch einige Tage vergehen.

