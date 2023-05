Was im Saisonfinale für den VfB spricht – und was nicht

1 Die Lage spitzt sich zu: Für den VfB Stuttgart stehen in der Bundesliga richtungweisende Wochen an. Foto: Baumann

Bleiben die Stuttgarter in der Bundesliga? Wir werfen vor den entscheidenden Spielen einen Blick darauf, wo der VfB gegenüber der Konkurrenz im Vorteil ist und was zum Problem werden könnte.









Fünf Spieltage noch. Die Saison in der Fußball-Bundesliga geht endgültig in ihre heiße Phase – und der VfB Stuttgart befindet sich wie vor einem Jahr mitten im Kampf um den Klassenverbleib: Als Drittletzter hat das Team gerade mal einen Punkt Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge, kann sich aber auch noch direkt retten. Wie stehen die Chancen? Einige Tendenzen der vergangenen Wochen bieten Anlass für Optimismus, es gibt aber auch Unwägbarkeiten. Ein Blick auf die Ausgangslage vor dem wichtigen Duell mit Borussia Mönchengladbach an diesem Samstag (15.30 Uhr).