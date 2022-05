VfB-Profis feiern Punkt in München mit Posts auf Instagram

14 Der VfB Stuttgart hat in München ein Unentschieden erreicht. Foto: IMAGO/ULMER Pressebildagentur/IMAGO/Markus Ulmer

Der Punkt beim FC Bayern München war für den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart immens wichtig – so sehen das auch die VfB-Profis, die ihrer Freude auf Instagram freien Lauf lassen. Ein Überblick.















Link kopiert

Mit einer starken Leistung hat sich der VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag das 2:2-Unentschieden bei Rekordmeister Bayern München erkämpft (hier geht es zur Einzelkritik). Somit haben die Schwaben noch die Möglichkeit, am letzten Spieltag der Saison am kommenden Samstag mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Köln bei einer gleichzeitigen Niederlage der Hertha gegen Dortmund auf den 15. Tabellenplatz zu klettern und somit die Relegation zu umgehen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Das sind die möglichen Konstellationen vor dem Saisonfinale

Und so war der Punkt bei den Bayern für das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo immens wichtig – dementsprechend erleichtert waren die VfB-Spieler nach der Partie, was sie auch auf Instagram zeigten.

Wir haben die Instagram-Posts der Stuttgarter Akteure hier zusammengefasst.

Am 14. Mai trifft der VfB Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena zum Saisonfinale auf den 1. FC Köln. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.