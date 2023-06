1 In dem Bereich am linken Bildrand entstehen 31 neue Plätze für Rollstuhlfahrer – im Übergang von der Gegengerade zur Cannstatter Kurve. Sie befinden sich in der Mitte des Unterrangs. Foto: Baumann

Der VfB erweitert die Kapazität für Rollstuhlfahrer: Die neuen Plätze in der Cannstatter Kurve sind im Gegensatz zu den bisherigen wind- und wettergeschützt.









Vieles verändert sich derzeit in der Heimspielstätte des VfB Stuttgart. Am meisten natürlich auf der Haupttribüne, deren Unterrang und Innenraum bis Anfang 2024 komplett erneuert werden. Aber auch in den anderen Bereichen der Mercedes-Benz-Arena hat sich zuletzt etwas getan.