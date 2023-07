33 Ein echter Abwehrhüne: Matej Maglica (im Trikot von St. Gallen) misst 1,98 Meter. In unserer Bildergalerie bilden wir den aktuellen des VfB Kader ab. Foto: imago

Eben erst aus St. Gallen zurückgekehrt, steht für Abwehrspieler Matej Maglica (24) der nächste Wechsel an.









Am Samstag hat offiziell die Sommer-Transferperiode begonnen. Einen Tag später gab der VfB Stuttgart bekannt, dass er Abwehrspieler Matej Maglica (24) für eine Spielzeit an Liga-Konkurrenten Darmstadt 98 abgibt. Ein erneutes Leihgeschäft mit dem Abwehrspieler, der von Januar 2022 an zunächst an den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen verliehen war und anschließend fest abgegeben wurde. Vor wenigen Wochen zog der VfB seine Rückkaufoption in Höhe von 450 000 Euro. Nun also das nächste Leihgeschäft mit dem Kroaten, der in Stuttgart mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet ist.