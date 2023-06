1 Matej Maglica kommt zum VfB Stuttgart zurück. Foto: IMAGO/Pius Koller

Matej Maglica hat sich beim FC St. Gallen zu einem der auffälligsten Innenverteidiger der Schweizer Liga gemausert. Der VfB Stuttgart hat nun seine Rückkaufoption gezogen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der VfB Stuttgart hat nach Informationen unserer Redaktion die Rückkaufoption bei Matej Maglica gezogen und den jungen Innenverteidiger somit wieder vom FC St. Gallen zurückgeholt, beziehungsweise an sich gebunden. In die Ostschweiz wurde Maglica, der in der Region einst bei Backnang und Göppingen spielte, ehe er im Juli 2020 in das Stuttgarter U-21-Team kam, im Sommer 2022 abgegeben.