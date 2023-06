Sparen, aber besser werden – so groß ist die Herausforderung für den VfB

1 Der VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth steht vor einem schwierigen Transfersommer. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart steht nach dem Klassenverbleib vor der nächsten schwierigen Aufgabe: Der Club will sportlich stabiler werden, muss gleichzeitig aber einen Transferüberschuss generieren. Wie kann das gelingen?









Die Nachricht, die am vergangenen Montag die Deutsche Fußball-Liga (DFL) verbreitet hatte, war für den VfB Stuttgart im Grunde keine Neuigkeit mehr. Allen 36 Profivereinen der ersten und zweiten Liga wurde die Lizenz für die kommende Saison erteilt – also auch den Stuttgartern, die aber schon seit April Klarheit hatten. Darüber, dass die Lizenz nicht gefährdet ist, ganz gleich, ob der VfB in der Bundesliga bleiben oder absteigen würde.