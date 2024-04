Der Kaderplan – wie sich der VfB für die Europa-Saison aufstellen will

1 Der Leihvertrag von Stürmer Deniz Undav (links) beim VfB läuft im Sommer aus, während Kapitän Waldemar Anton sein Arbeitspapier zu Jahresbeginn bis 2027 verlängert hat. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Vertragsverlängerungen, Neuzugänge, Verhandlungen – die Stuttgarter sind schon weit mit ihren Planungen für die kommende Spielzeit. Es gibt aber auch noch Unwägbarkeiten.











Link kopiert



Keine Frage, der Frühling ist die Zeit der sportlichen Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga. Es geht um Auf- und Abstieg, die internationalen Plätze und Abschlussplatzierungen. Zugleich aber basteln die Teams während der letzten Saisonspiele immer auch am Kader für die nächste Spielzeit. Der VfB Stuttgart bildet da keine Ausnahme – mit einem entscheidenden Unterschied im Vergleich zu den Vorjahren: Im April 2024 steht der Club ungleich besser da als zu vergleichbaren Zeitpunkten in der jüngeren Vergangenheit.