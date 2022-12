1 Borna Sosa (links) und Konstantinos Mavropanos haben an Weihnachten Grüße an ihre Anhänger versendet. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nicht mehr lange, dann bittet Trainer Bruno Labbadia die Profis des VfB Stuttgart am 29. Dezember wieder zum Training. Bis dahin bleiben für Kapitän Wataru Endo und Co noch ein paar freie Tage, um zu entspannen und die Akkus aufzuladen. Das haben die Spieler des Fußball-Bundesligisten schon über die Weihnachtsfeiertage getan – und ihre Fans über das soziale Netzwerk Instagram mit Eindrücken versorgt.

Der auf dem Transfermarkt umworbene Linksfuß Borna Sosa zum Beispiel feiert ganz klassisch mit einem geschmückten Weihnachtsbaum, wie er auf einem Selfie zeigt.

Auch Rechtsverteidiger Konstantinos Mavropanos schickt Weihnachtsgrüße aus dem Wohnzimmer – mit einem beheizten Kachelofen im Hintergrund.

Flügelstürmer Silas Katompa verzichtet dagegen auf eine weihnachtliche Dekoration – und versieht seinen Post mit einem Satz auf Französisch, durch den er seinen Glauben bekräftigt (Deutsch: „Gott wird einen Weg öffnen, wo es keinen gibt.“).

Es wird aber auch schon wieder geschwitzt und geschuftet: Am ersten Weihnachtsfeiertag zum Beispiel dokumentierten Youngster Thomas Kastanaras, Stürmer Serhou Guirassy und Verteidiger Josha Vagnoman auf Videos oder Bildern in ihren Instagram-Stories jeweils eine Joggingeinheit – Vagnoman ist dabei auf einem Laufband während des Urlaubs in Dubai zu sehen. Kastanaras hatte in den vergangenen Wochen schon mit Gewichten und Hanteln an seiner körperlichen Fitness gefeilt:

Bruno Labbadia wird das bestimmt freuen. Der neue VfB-Trainer hatte das Trainingspensum seit seinem Dienstantritt merklich erhöht und die Schaffung der physischen Grundlagen zu einem zentralen Trainingsziel erklärt.