Preiserhöhung auf dem Wasen Maß Bier kratzt an der 11-Euro-Grenze

Auf der Wiesn in München steigt der Bier-Preis in diesem Jahr um 30 Cent auf bis zu 11,80 Euro. In den meisten Zelten auf dem Wasen ist das Bier noch einen Euro günstiger – doch schon jetzt nähern sich zwei Wirte verdächtig nahe der 11-Euro-Grenze.