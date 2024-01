So lief der Start in die Trainingswoche

10 Trotz klirrender Kälte bestens gelaunt: Enzo Millot. In unserer Bildergalerie zeigen wir weitere Eindrücke vom Training am Montag. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Bei klirrender Kälte haben die VfB-Profis die Vorbereitung auf die Bundesliga-Partie bei Borussia Mönchengladbach aufgenommen. Die Einzelheiten zur Trainingseinheit und zur Personallage.











Link kopiert



Handschuhe und Mütze gehörten zum Standard-Repertoire am Montagvormittag in Bad Cannstatt: Bei eisiger Kälte sind die Profis des VfB Stuttgart in die neue Woche gestartet, an deren Ende der Pflichtspiel-Auftakt ins neue Jahr bei Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr/Liveticker) wartet.