Vorläufiges VfB-Heimtrikot zur Saison 2023/24. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Trikothistorie des VfB zurück.

Am Donnerstag kam es in den Verkauf, wenig später war es schon wieder ausverkauft: Das neue Heimtrikot des VfB Stuttgart (85 Euro, ohne Beflockung) hat sich wie erwartet zum Kassenschlager entpuppt. Wohl deshalb, weil es eine Rarität darstellt: Noch ist die Brust nicht an einen Sponsor vergeben. Das Jersey ist schlicht weiß, mit roten Sprengseln, rotem Brustring und mittigem Emblem.