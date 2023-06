10 VfB-Nationalspieler Josha Vagnoman im neuen Heimtrikot des Fußball-Bundesligisten. Foto: VfB/VfB

Logisch, der Brustring darf auch diesmal nicht fehlen. Grundsätzlich in traditionellem Design präsentiert sich der VfB Stuttgart auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Das neue Heimtrikot ist nun vorgestellt worden und kann auch erworben werden. 5000 Stück werden davon verkauft, das Trikot kostet 84,99 Euro.