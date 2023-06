1 Silas Katompa konnte zuletzt zweimal in Folge nicht überzeugen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wer so selten gewinnt wie der VfB Stuttgart zuletzt, hat naturgemäß eine Menge Baustellen. Eine der größten wird dabei allmählich zu einem Dauerthema, das den Club nun schon wochenlang beschäftigt. Genau genommen seit dem 5. Februar. Damals stoppte ein Sehnenriss den Mittelstürmer Serhou Guirassy, dessen Präsenz und Treffsicherheit (sechs Tore in 13 Spielen) sie in Bad Cannstatt seitdem schmerzlich vermissen. Im Stuttgarter Sturmzentrum herrscht die große Leere. Bis heute.