38 Die VfB-Leistungsträger Sasa Kalajdzic (links) und Borna Sosa sind gefragt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Nach dem dramatischen Klassenverbleib gibt es noch Fragezeichen im Hinblick auf die Stars des VfB Stuttgart. Wie steht es um Borna Sosa und Sasa Kalajdzic?















Viele Fans des VfB Stuttgart fragen sich, was mit dem Stürmer Sasa Kalajdzic passiert. Wo geht er hin? Oder bleibt er bei den Schwaben?

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Die offenen Zukunftsfragen beim VfB

„Erstmal ist er bei uns. Und ich glaube, man hat gesehen, mit welcher Energie und Emotion – Tränen sind geflossen – er immer für uns immer gespielt hat und was für ein wichtiger Faktor er ist“, sagt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im SWR. Fakt sei, die Vereine, die im Moment kolportiert würden für Topspieler, zum Beispiel bei Borna Sosa der FC Barcelona und bei Sasa Kalajdzic Bayern München, zeigten, dass das, was was der VfB tue, erfolgreich sei, so Mislintat weiter. Klar sei aber auch: „Wenn diese Spieler hier eine solche Qualität entwickeln, können wir sie mit unseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht halten. Erst recht nicht, wenn wir auf Transfererlöse angewiesen sind.“

Kader soll früh zusammengestellt werden

Das sei nichts, was man den Spielern vorwerfen könne, betont Mislintat. „Borna hat im Winter ein Angebot abgelehnt und gesagt: Erst halte ich die Klasse, dann rede ich über meine Zukunft. Und das zeigt so ein bisschen, was diese Gruppe auf für den VfB empfindet. Und ich wäre mir auch sicher, dass wenn wir wirtschaftlich auch stärker wären, der eine oder andere deutlich länger zu halten wäre. Und das muss unser Ziel als Klub sein.“

Der VfB Stuttgart werde nun den bestmöglichen Job machen. Der Kader der Weiß-Roten soll früh zusammengestellt werden. Mit Sasa Kalajdzic und Borna Sosa? Abwarten.