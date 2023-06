21 Gewohnt emotional an der Seitenlinie: VfB-Sportchef Sven Mislintat, Trainer Pellegrino Matarazzo. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die emotionalsten Momente des 34. Spieltags zurück. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Was wird aus Sasa Kalajdzic? Wie geht es mit Sven Mislintat weiter? Und mit Pellegrino Matarazzo? Die bevorstehende Saisonanalyse verspricht so spannend zu werden wie die kommende Transferperiode.









Am Samstag wurde gefeiert, am Sonntag ausgenüchtert, am Montag geht es für viele Profis in den Urlaub. Doch richtig Pause macht der Bundesligazirkus bekanntlich nie, weshalb auch beim VfB Stuttgart nach dem Wahnsinns-Finale am 34. Spieltag die Uhren nicht lange still stehen. Wir geben einen Überblick, wie es weitergeht.