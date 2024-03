VfB Stuttgart in Tannheim

14 Silas (li.) und Josha Vagnoman beim Kicken mit den Kids. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke vom VfB-Besuch im Schwarzwald. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der jährliche Besuch des VfB in der Nachsorgeklinik bei Villingen-Schwenningen brachte auch dieses Jahr wieder besondere und bleibende Momente.











Für bleibende Erinnerungen bei vielen Kindern sorgten die Profis des VfB Stuttgart am Dienstagnachmittag: Wie jedes Jahr stand der Abstecher in den Schwarzwald zur Nachsorgeklinik Tannheim an, die sich um krebs-, herz- und mukoviszidosekranke Kinder sowie deren Angehörige kümmert.