1 Erling Haaland mit Manchester City (links) und Ex-VfB-Profi Antonio Rüdiger mit Real Madrid sind für die Champions League in der nächsten Saison bereits qualifiziert. Foto: imago/NurPhoto

14 der 36 Startplätze für die Königsklasse in der kommenden Saison sind bereits vergeben – auch an den VfB. Wir blicken auf die sicher qualifizierten Mannschaften und die potenziellen Stuttgarter Gegner.











Bis der VfB Stuttgart seine Gegner in der Champions League kennt, ist noch einiges an Geduld gefragt: Am 29. August wird die Hauptrunde ausgelost, in der die Stuttgarter je zwei Mannschaften aus den vier unterschiedlichen Lostöpfen zugewiesen bekommen. Zwei Schwergewichte dürften also in jedem Fall mit dabei sein, auch wenn die Topf-Einteilung gemäß des Uefa-Koeffizienten der Teams noch aussteht. Ein Blick auf die bereits qualifizierten Mannschaften – und damit die möglichen VfB-Gegner ab dem ersten Spieltag ab 17. September.