9 Holger Badstuber bekommt im Spiel gegen Holstein Kiel die gelb-rote Karte gezeigt. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Holger Badstuber hat sich nach seiner roten Karte im Spiel des VfB Stuttgart gegen Kiel in der Wortwahl vergriffen. Der DFB leitet nun ein Ermittlungsverfahren gegen den Innenverteidiger ein.

Frankfurt - Der Deutsche Fußball-Bund hat nach dem Platzverweis und den Schiedsrichter-Beschimpfungen ein Ermittlungsverfahren gegen Holger Badstuber eingeleitet. Das sagte ein DFB-Sprecher am Montag. Dem 30 Jahre alten Verteidiger drohe eine Sperre für mehrere Spiele.

Der Profi des VfB Stuttgart hatte beim Zweitliga-Spiel gegen Holstein Kiel (0:1) am Sonntag in der 53. Minute zunächst Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels gesehen, anschließend schimpfte er beim Verlassen des Platzes lautstark in Richtung der Unparteiischen: „Ich habt kein Gefühl mehr, ihr pfeift nur noch nach den Regeln“, wütete der Ex-Nationalspieler. Und legte nach: „Ihr seid Muschis geworden, Muschis.“ Badstuber entschuldigte sich später über die sozialen Netzwerke.