Gut drei Wochen bis zum Auftakt – so sieht es in der Arena derzeit aus

7 Die meisten Sitze sind schon montiert. In unserer Bildergalerie werfen wir einen Blick auf den Stand der Arbeiten im Unterrang der Haupttribüne. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Haupttribüne des Stuttgarter Stadions nimmt immer mehr Gestalt an. Ein Blick auf den aktuellen Stand der Bauarbeiten im Unterrang.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Start rückt immer näher. Gut drei Wochen sind es noch, dann steigt der VfB Stuttgart in die neue Saison in der Fußball-Bundesliga ein. Im Heimspiel gegen den VfL Bochum am 19. August werden auch im Unterrang der Haupttribüne wieder Fans sitzen – erstmals seit der emotionalen Rettung gegen den 1. FC Köln im Mai 2022. In der vergangenen Saison war dieser Bereich dann eine einzige große Baustelle, da das Stadion im Vorfeld der EM 2024 grundlegend erneuert wird.