Der direkte Weg war möglich – doch der VfB Stuttgart hat es am letzten Spieltag durch das 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim verpasst, sich den Klassenverbleib zu sichern. Nun muss das Team des Trainers Sebastian Hoeneß den Umweg nehmen. Und dort trifft der VfB auf den Hamburger SV, der auf dramatische Art und Weise trotz eines 1:0-Sieges in Sandhausen den direkten Aufstieg verpasste. Der 1. FC Heidenheim drehte das Spiel bei Jahn Regensburg in der Nachspielzeit und sicherte sich durch ein 3:2 in der neunten Minute der Nachspielzeit den Aufstieg in die Bundesliga.