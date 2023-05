Der VfB Stuttgart hat den direkten Klassenverbleib verpasst und muss nun in der Relegation gegen den Abstieg kämpfen. Wie es dazu kam? Wir blicken auf die Knackpunkte der bisherigen Saison.

Ein Sieg wäre nötig gewesen, um nach dem 34. Spieltag den Klassenverbleib feiern zu können. Am Ende aber fehlte dem VfB Stuttgart beim 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim ein Tor zur Rettung. Weil der VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen gewann, rutsche das Team von Trainer Sebastian Hoeneß noch auf den 16. Rang und muss nun versuchen, über den Umweg Relegation in der Bundesliga zu bleiben.

Kurzfristig lag es also an der Partie gegen die Hoffenheimer, dass es nichts wurde mit der direkten Rettung. Bis dahin hatte der VfB aber natürlich schon viele andere Punkte verschenkt, hatte Tiefpunkte und sorgte für Hoffnungsschimmer.

Lesen Sie auch

Wie also verlief der Weg der Stuttgarter in die Relegation? Wir blicken auf die Knackpunkte der bisherigen VfB-Saison – in unserer Bildergalerie.