VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Das sagt Deniz Undav über Stuttgarts Schlüssel zum aktuellen Erfolg

Dennis Undav vom VfB Stuttgart geht ordentlich angespornt in das Duell mit seinem ehemaligen Jugendclub Werder Bremen. „Ich bin immer motiviert, aber gegen Werder Bremen kommen natürlich noch ein paar Prozent mehr dazu“, sagte der 27-Jährige dem Portal „Deichstube“ vor der Partie beider Teams in der Fußball-Bundesliga am Samstagabend (18.30 Uhr/Liveticker).

Undav war als Jugendlicher nach eigenen Angaben bei den Bremern aussortiert worden mit der Begründung, zu klein und zu dick zu sein. „Das war sehr, sehr hart“, meinte er. „Als kleiner Junge hat ja jeder den Traum gehabt, Fußballer zu werden. Und gefühlt war mein Traum dann geplatzt, als es bei Werder nicht mehr weiterging.“ Damals habe er im ersten Moment nicht mehr daran geglaubt, Profi-Fußballer zu werden. „Deswegen ist es für mich eine große Freude, dass ich es doch geschafft habe“, fügte er hinzu.

Undav hat einen beeindruckenden Aufstieg hingelegt. Der Stürmer ging 2020 vom Drittligisten SV Meppen zum damals in der zweiten belgischen Liga spielenden Club Royale Union Saint-Gilloise. Nach dem Aufstieg in die erste Liga erzielte er in der folgenden Saison 25 Tore in 33 Partien, danach ging er zum englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion. Aktuell ist Undav an die Stuttgarter ausgeliehen. Zuletzt war er öffentlich als Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft genannt worden.

Deniz Undav mit Liebeserklärung an seine Frau Tanja

Dass es für Undav auf Umwege so weit nach oben gehen konnte, hat viel mit seiner Frau Tanja zu tun. Die hat das Leben des Angreifers nach seiner Aussage „komplett umgekrempelt“. Undav wartet mit einer Liebeserklärung auf: „Bevor ich mit ihr zusammenkam, habe ich nicht wie ein Fußballer gelebt. Ich habe nur unterwegs gegessen, mich ungesund ernährt, war lange wach und viel unterwegs. Sie hat mich dann auf die richtige Bahn gebracht, hat dafür gesorgt, dass ich gesünder esse, mich mehr auf Fußball konzentriere und Extraeinheiten schiebe. Ich habe mit ihr immer jemanden zu Hause, auf den ich mich verlassen kann. Gerade auch, wenn es mal nicht so läuft. Das ist sehr wichtig für mich. Sie versucht, mir den Rücken freizuhalten. Sie kümmert sich um alles, sodass ich mich auf den Fußball konzentrieren kann“, sagt Undav.

Stuttgart gilt als große Überraschung der bisherigen Saison. Der VfB, der in der vergangenen Spielzeit noch gegen den Abstieg gespielt und sich erst in der Relegation gerettet hatte, gewann bislang neun von zwölf Partien in der Bundesliga. Undav steuerte bislang sieben Treffer hinzu. Dass der Club aktuell so erfolgreich ist, hat laut Undav viel mit dem Mannschaftsgeist zu tun.

„Der Zusammenhalt“ sei der Schlüssel. „Und der Spaß, als Mannschaft erfolgreich zu sein. Jeder gönnt es dem anderen. Jeder gibt Gas, auch wenn er nicht spielt. Natürlich ist jeder Spieler erst einmal enttäuscht und traurig, wenn er nicht von Anfang an oder gar nicht dabei ist. Aber im Endeffekt steht das Team an erster Stelle. Jeder einzelne Spieler kommt danach. Und wenn das Team erfolgreich ist, ist jeder Spieler automatisch erfolgreich. Das musste auch ich lernen. Deswegen haben wir gerade so Spaß am Fußball und geben für den anderen alles“, so Undav weiter.