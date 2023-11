Angriff des VfB Stuttgart: Schlägt beim VfB jetzt die Stunde der fantastischen Doppelspitze?

8 Auch gemeinsam wollen sie weiter stark sein: die VfB-Torjäger Deniz Undav (links) und Serhou Guirassy Foto: Baumann/Alexander Keppler

Trainer Sebastian Hoeneß überlegt, wie er die beiden Stürmer Serhou Guirassy und Deniz Undav erstmals gemeinsam in seiner Startelf unterbringt. Das ist zunächst eine taktische Herausforderung – aber nicht nur.











Vielleicht hilft ja ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. In die Historie der Fußballtaktiken. Als Inspiration. Da wirbelten in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Ernst Kuzorra und Fritz Szepan ihre Gegner durcheinander. Ein verwirrendes Kurzpassspiel mit Positionswechseln zogen sie auf und revolutionierten mit dem Schalker Kreisel das Spiel mit dem runden Leder in Deutschland. Tore, Titel und Triumphe prägten diese Epoche des Traditionsvereins aus Gelsenkirchen.