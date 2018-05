VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim So feiern die VfB-Profis die erfolgreiche Saison

Von Sascha Maier 06. Mai 2018 - 17:36 Uhr

Nach dem 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim und dem bereits zuvor feststehenden Klassenverbleib haben die Spieler und Verantwortlichen des VfB Stuttgart allen Grund zur Freude. Wir zeigen die schönsten Bilder von der großen Feier im Amici.





Stuttgart - Leistung muss belohnt werden: Der VfB Stuttgart hält sich auch nach dem 2:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim alle Optionen auf die Europa League offen – die Partie hatte auch ihre dramatischen Momente, etwa als Santiago Ascacibar mit Gelb-Rot vom Platz flog und die Schwaben rund 20 Minuten in Unterzahl spielen mussten.

Bereits vor zwei Wochen hatten die Roten mit dem Heimsieg gegen Werder Bremen den Klassenverbleib in der höchsten deutschen Spielklasse perfekt gemacht – und so gab es am Samstagabend bei Spielern und Verantwortlichen allen Grund zur Freude. Gemeinsam mit ihren Partnerinnen, Freunden und Vertrauten ließen die VfB-Profis im Stuttgarter Amici die Korken knallen und feierten lange in die Nacht hinein.

