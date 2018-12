VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Einigkeit bei Beck und Gomez

Von red 17. Dezember 2018 - 09:50 Uhr

Die „Noten für die Roten“ fallen nach dem Sieg gegen Hertha BSC positiv aus – bei zwei Akteuren stimmen Redaktion und Leser sogar exakt überein. Über 1400 Stimmen wurden abgegeben.





Stuttgart - Es ist wie so oft – wenn der VfB Stuttgart sein Spiel in der Bundesliga gewinnt, dann fallen auch die Noten für die Roten positiver aus. So auch nach dem Spiel gegen Hertha BSC – mit einer Ausnahme: Gonzalo Castro, der nach einer desolaten Vorstellung in der 56. Minute ausgewechselt wurde, kassierte eine glatte 5 von der Redaktion. Die Leser bewerteten ihn mit 4,6 nur unwesentlich besser.

Besser weg als bei der Redaktion kamen neben Castro gleich acht weitere Akteure, darunter Anastasios Donis (Redaktion 3, Leser 2,3), Chadrac Akolo (4; 3,3) und Marc Oliver Kempf (3; 2,3). Mit Nicolas Gonzalez wurde nur ein Spieler von den Lesern schlechter bewertet als von der Redaktion (Leser 3,2; Redaktion 3). Absolute Einigkeit herrschte dagegen bei Andreas Beck (3; 3) und Mario Gomez (2; 2).

Alle Noten für die Roten können Sie hier nachlesen. Die detaillierte Einzelkritik unserer Redaktion finden Sie hier zum Nachlesen. In der Bildergalerie haben wir noch einmal die besten Bilder des Spiel zusammengestellt.