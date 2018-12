VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Ein Doppelpacker namens Mario Gomez

Von Carlos Ubina und Heiko Hinrichsen 15. Dezember 2018 - 17:32 Uhr

Lange Zeit sah der VfB Stuttgart beim 2:1-Sieg über Hertha BSC wie der sicherer Verlierer aus. Dann drehte Mario Gomez mit zwei Toren die Partie. Wer neben dem Stürmer überzeugte, steht in unserer Einzelkritik.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat mit dem 2:1 (0:1) über Hertha BSC den zweiten Heimsieg hintereinander gefeiert. Vor 47.680 Fans in der Mercedes-Benz-Arena legte die Elf von Trainer Markus Weinzierl einen starken Schlussspurt hin. Mario Gomez löste seine Blockade – und glich nach zuvor 735 torlosen Minuten in der 64. Minute aus kurzer Distanz die Führung der Berliner durch Maximilian Mittelstädt (38.) zum 1:1 aus.

Damit nicht genug: Per Kopf gegen die Laufrichtung des Torhüter Rune Jarstein ließ Gomez noch das 2:1 folgen (76.). Der VfB steht damit vor dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg am Dienstagabend (20.30 Uhr) bei 14 Punkten – und rangiert in der Tabelle der Fußball-Bundesliga nun auf dem 15. Tabellenplatz.

Unsere Redaktion hat die Leistungen der VfB-Akteure in der Einzelkritik bewertet. Sehen Sie in unserer Bildergalerie, wie sich die Profis von Markus Weinzierl beim wichtigen Erfolg gegen Hertha BSC geschlagen haben.