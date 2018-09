VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf „Vor dem Trainer haben nur noch die eigenen Fans Angst“

Von red 22. September 2018 - 13:54 Uhr

Noch immer kein Sieg für den VfB Stuttgart in dieser Saison: In Bad Cannstatt steigt nach der Nullnummer gegen Fortuna Düsseldorf der Druck. Im Netz machen viele Fans ihrem Ärger Luft.





Stuttgart - Angesichts der anhaltenden Sieglos-Serie des VfB Stuttgart zum Saison-Start wächst die Unzufriedenheit unter den Fans der Roten. Das Pfeifkonzert von Haupt- und Gegentribüne nach Spielende war die logische Quittung für die enttäuschende Nullnummer im Heimspiel gegen den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am Freitagabend.

Die Treuen in der Cannstatter Kurve hielten zwar noch still. Doch ein Blick in die Kommentare im Kurznachrichtendienst Twitter zeigt: Den Fans geht langsam die Geduld mit ihrem Team aus.

Die Fan-Kritik richtet sich dabei vor allem gegen Trainer Tayfun Korkut.

Statt die erhoffte Wende mit dem ersehnten ersten Erfolg im fünften Pflichtspiel der Saison zu feiern, musste sich der VfB beim starken Torhüter Zieler bedanken, der wenigstens das mickrige Pünktchen gesichert hatte. Selbst die Social-Media-Redaktion von Fortuna Düsseldorf verzweifelte an Zielers starken Paraden: „Was habt Ihr dem heute Morgen ins Frühstück getan?“, heißt es in einem Tweet. Und der Frust auch auch am nächsten Tag noch nicht ganz verflogen.

Einige Fans fürchten schon, dass ihre Mannschaft in dieser Saison gegen den Abstieg zu kämpfen hat. „Gefühlt sind wir wieder da angekommen, wo wir vor dem Abstieg standen. Eine alte Mannschaft ohne Perspektive, Leidenschaft und Kampfgeist. Und vor dem Trainer haben nur noch die eigenen Fans Angst“, meint Nutzer Riky Palm.