1 Lange Schlangen vor dem Stadion: Im Vorfeld des Gladbach-Spiels verzögerte sich der Einlass. Foto: StZN/David Scheu

Die Drehkreuze blieben lange dicht, die Menschenmassen stauten sich vor der letzten Partie des VfB in dieser Saison. Was war die Ursache?











Link kopiert



Üblicherweise öffnen die Tore der MHP-Arena zwei Stunden vor Spielbeginn, wenn der VfB Stuttgart seine Heimspiele in der Bundesliga austrägt. Das war auch an diesem Samstag vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Liveticker) so geplant.