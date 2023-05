Warum der VfB trotz großem Kampf am BVB scheitert

24 Borna Sosa vom VfB Stuttgart gegen eine Dortmunder Übermacht. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat nach zuletzt vier Partien ohne Niederlage 0:2 gegen Borussia Dortmund verloren. Wir analysieren, wie es dazu kommen konnte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es war angerichtet: Fast 60 000 Zuschauer, Flutlicht – und ein Gegner mit großem Namen, zuletzt aber geringer Selbstsicherheit. Ein großer Fußballabend hätte es also werden können. Doch wer den Spielern des VfB Stuttgart um kurz vor halb elf am Freitagabend in die Gesichter schaute, sah keine Euphorie, kein Glück, kein Strahlen – sondern Enttäuschung. Anstelle den Trend nach zuletzt vier Partien ohne Niederlage und acht Punkten aus vier Spielen zu bestätigen, kassierte das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo nach einem großen Kampf ein 0:2 gegen Borussia Dortmund (Liveticker zum Nachlesen) – und steht nach diesem Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg wieder mehr unter Druck. „Es fehlten Glück und Effektivität“, analysierte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.