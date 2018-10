VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund Markus Weinzierl sorgt für Lacher auf der Pressekonferenz

Von ala 19. Oktober 2018 - 15:23 Uhr

Markus Weinzierl soll den dritten Platz der schönsten Trainer belegen. Foto: Pressefoto Baumann

Bei der VfB-Pressekonferenz vor der Partie gegen den BVB hat Markus Weinzierl erfahren, dass er wohl der drittschönste Trainer Deutschlands sei. Die Reaktion des neuen VfB-Trainers sorgt für Lacher.

Stuttgart - Den dritten Tabellenplatz für den VfB Stuttgart würde der neue Trainer Markus Weinzierl wohl mit Kusshand nehmen. Aber stattdessen erhält der neue Coach der Schwaben höchstpersönlich eine Bronzemedaille. Auf der VfB-Pressekonferenz vor der Partie gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/ Liveticker) konfrontiert ihn eine Reporterin mit einer Umfrage, wonach er nach Pep Guardiola und Joachim Löw der schönste Trainer sein soll. Weinzierls Reaktion sorgt für Lacher.

Denn der VfB-Trainer kontert ausgesprochen souverän: „Ich habe vorhin gesagt, ich will jeden Wettbewerb gewinnen. Von daher bin ich mit der Bronzemedaille gar nicht zufrieden. Ich werd mich bemühen. Aber ich weiß nicht, wie das in meinem Alter noch geht.“

Als Weinzier hört, dass Pep Guardiola und Joachim Löw vor ihm liegen, wittert er seine Chance, doch noch den ersten Platz zu machen. Denn beide sind aktuell ja keine Bundesligatrainer: „Könnten wir das dann umschreiben in den schönsten Bundesligatrainer? Das wäre noch so ein kleines Anliegen. Aber ich freue mich“, so Weinzierl.

Mit seiner schlagfertigen Antwort sorgt Weinzierl für gute Laune. Ob seine Mannschaft beim Spiel gegen den BVB auch so schlagfertig spielt, wie ihr Trainer antwortet, wird sich erst noch zeigen.