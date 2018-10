VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund Zahlen, Daten und Fakten zum Dortmund-Duell

Von red 18. Oktober 2018 - 17:12 Uhr

Emiliano Insua (Mitte) im Duell mit Marco Reus. Der VfB Stuttgart trifft an diesem Samstag zum 99. Mal auf Borussia Dortmund. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund treffen in der Bundesliga an diesem Samstag bereits zum 99. Mal aufeinander. Zeit, auf einige Zahlen, Daten und Fakten rund um das Duell zu blicken.

Stuttgart - Bereits 98 Mal kreuzten der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund die Klingen in der Bundesliga. Ein Duell mit Tradition. Nur gegen den SV Werder Bremen (103) und den FC Bayern (101) hat der VfB öfter gespielt.

Die Bilanz liest sich dabei ganz ordentlich. 39 Siege, 35 Niederlagen und 24 Unentschieden weist die Statistik aus Sicht der Schwaben aus. Gegen die Kicker aus dem Ruhrpott holte der VfB damit seine drittmeisten Siege, nur gegen den FC Schalke 04 und die Eintracht aus Frankfurt gewann der VfB öfter – nämlich je 42 Mal.

Höchster Sieg in der Historie des Duells liegt schon lange zurück

An einen besonderen Erfolg erinnern sich einige VfB-Fans bestimmt noch mit Freuden. Mit 7:0 fegte der VfB den BVB am 23. Februar 1991 aus dem Stadion. Jolly Sverrisson schnürte einen Dreierpack in nur 22 Minuten, Karl Allgöwer und Fritz Walter trafen zudem je doppelt. Ein Spiel für die Vereinsanalen. In der Saison 1995/96 setzte es dafür die höchste Heimpleite. Mit 0:5 ging der VfB gegen einen entfesselten BVB unter, der heutige Sportchef Michael Zorc, Lars Ricken, Kalle Riedle und Doppelpacker Stephane Chapuisat trafen.

Generell ist das Duell der beiden Clubs von einem gewissen Torreichtum geprägt. 330 Treffer wurden bisher in den Begegnungen erzielt. 1,66 Tore erzielt der VfB im Schnitt gegen Dortmund, fängt sich aber auch durchschnittlich 1,65 Treffer ein. Gute Erinnerungen an die Spiele gegen den BVB dürfte aufseiten des VfB vor allem Karl Allgöwer haben, der zehn Tore gegen Dortmund erzielen konnte. Auf der Gegenseite ist es Manni Burgsmüller, der elf Tore erzielte.

Treffen der Ballermänner

Das Spiel ist auch das Duell zweier Angreifer, die aktuell zu den besten in der Liga zählen. Stuttgart Mario Gomez (7 Spiele, 3 Tore, Quote 0,43, 1 Vorlage, Scorerwertung 6) und Paco Alcacer (3 Spiele, 6 Tore, Quote 2,0, 0 Vorlagen, Scorerwertung 6) gehören zu den offensivstärksten Spielern der Liga. Von den am Wochenende wohl auf beiden Seiten im Kader stehenden Akteuren werden sie nur noch von Dortmunds Kapitän Marco Reus übertroffen (7 Spiele, 4 Tore, Quote 0,53, 4 Vorlagen, Scorerwertung 8).

Eines scheint also sicher: Ein torloses Unentschieden ist eher unwahrscheinlich. Das gab es in 98 Duellen auch erst sieben Mal.

