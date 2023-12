VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Ex-Dortmunder Zagadou als Kabinen-DJ beim VfB Stuttgart

1 Dan-Axel Zagadou trifft am Mittwochabend mit dem VfB im Pokal auf seinen Ex-Club BVB. Foto: dpa/Tom Weller

Für Dan-Axel Zagadou ist das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club. Beim VfB Stuttgart ist der Verteidiger nicht nur auf dem Platz gefragt.











Kabinen-DJ, Kassenwart und insbesondere Stammspieler in der Defensive: Dan-Axel Zagadou hat beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart derzeit mehrere Rollen inne. Wenn die Schwaben am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Borussia Dortmund das Viertelfinale des DFB-Pokals erreichen wollen, steht für ihn ein besonderes Spiel an: Denn für den in der Vergangenheit häufig verletzten Abwehrspieler geht es gegen seinen Ex-Club.