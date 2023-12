VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Wie stark ist der VfB wirklich?

1 Wo immer ein Dortmunder hinkam im Ligaspiel (hier Mats Hummels) – es waren schon zwei Stuttgarter da. Atakan Karazor (links) und Maximilian Mittelstädt erobern den Ball. Foto: Baumann

Erst Borussia Dortmund im DFB-Pokal, danach gegen Bayer Leverkusen und den FC Bayern München – der VfB steht nach seinem Höhenflug vor den Spielen der Klarheit.











Link kopiert



Es ist erst zwei Spieltage in der Fußball-Bundesliga her, da saß Edin Terzic frustriert in Stuttgart. Der Trainer von Borussia Dortmund sprach über die Schwierigkeit, seine Emotionen zu kontrollieren – aus Enttäuschung. Seine Elf hatte nicht nur verloren, sie war vom VfB regelrecht auseinandergespielt worden. Gefühlt war es die vielleicht deutlichste 1:2-Niederlage, an die sich Terzic erinnern konnte. Andersherum spiegelte das knappe Ergebnis nicht die schwäbische Dominanz über den westfälischen Branchenriesen wider.