11 Kevin Volland erzielt das Tor zum 2:0-Endstand für Bayer Leverkusen in der Vorrunde gegen den VfB. Auch das 1:0 hatte der Stürmer erzielt. Foto: Baumann

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart erwartet an diesem Samstag (15.30 Uhr) Bayer Leverkusen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es schon verrückte Duelle zwischen den beiden Teams gab.

Stuttgart - Im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen an diesem Samstag (15.30 Uhr) geht es um wichtige Punkte für die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga. Doch auch das Gästeteam von Chefcoach Peter Bosz hat nichts zu verschenken: Es will die jüngste 2:4-Heimniederlage gegen RB Leipzig wettmachen und noch einmal in das Rennen um die Europa-League-Plätze eingreifen.

Bilanz spricht für Bayer

Die Bilanz der bisherigen 79 Duelle zwischen dem VfB und Bayer spricht für die Werkself. Sie gewann 37 Mal, der VfB konnte bei 19 Unentschieden nur 23 Siege verbuchen. Zu Hause in Stuttgart ist die Bilanz ausgeglichen. Bei sechs Unentschieden gelang es beiden Mannschaften jeweils 16 Mal als Sieger vom Platz zugehen.

Beim Blick auf die vergangenen zehn Duelle stechen zwei Begegnungen heraus: 2015 gab der VfB eine 3:1-Führung in Leverkusen noch aus der Hand und verlor mit 3:4. Ein Jahr zuvor lagen die Weiß-Roten zur Pause mit 0:3 zurück und retteten noch ein 3:3.

