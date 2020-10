8 Voller Einsatz bei Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach dem Remis des VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen haben sich die Beteiligten zur Partie in der Mercedes-Benz Arena geäußert. Wir tragen die Stimmen zum Spiel zusammen.

Stuttgart - In einem kämpferischen und abwechslungsreichen Spiel konnte der VfB Stuttgart seinen nächsten Punkt in der Fußball-Bundesliga einfahren. Durch das 1:1 (0:1) gegen Bayer 04 Leverkusen stehen bei den Schwaben nach drei Spieltagen nunmehr vier Zähler auf der Habenseite.

Nach der Begegnung vor 9.500 Zuschauern in der Stuttgarter Arena haben sich die beteiligten Akteure zum Spiel geäußert. Wir haben die Stimmen zum Spiel zusammengetragen.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo:

„Wir haben heute wieder einen tollen Charakter und Moral gezeigt. Es ist eine Frage des Willens. Man hat die letzten drei Spiele gesehen, dass wir in der Lage sind, in der Bundesliga zu spielen. Da bin ich schon sehr zufrieden. Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gespielt und hatten in der Anfangsphase zu viel Respekt vor dem Gegner.“

Leverkusen-Coach Peter Bosz:

„Normalerweise müssen wir das Spiel heute gewinnen. Wir hatten die Chance auf das 2:0. Wir haben schlecht gespielt, und wir hätten fünf Punkte gehabt. Das ist jetzt zu wenig. Stuttgart hat das gut gemacht, sie waren aggressiv.“

VfB-Torschütze Sasa Kalajdzic:

„Es war wieder bitter, dass wir in den ersten 15 Minuten ein Gegentor bekommen haben, aber wir haben uns danach richtig gut zurückgekämpft. Wir haben uns in der ersten Hälfte ein bisschen schwergetan, dafür war die zweite Hälfte richtig gut von uns. Wir haben gezeigt, dass wir eine gute Mentalität und Courage haben, das gibt Zuversicht für die nächsten Spiele.“

VfB-Debütant Konstantinos Mavropanos:

„Ich bin sehr glücklich, dass ich heute mein Bundesligadebüt in unserem Stadion vor unseren Fans bestreiten durfte. Das war schon etwas besonderes. Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein. Wir haben es wieder geschafft, nach einem Rückstand zurückzukommen – das beweist die gute Mentalität, die in der Mannschaft steckt, und dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat:

„Wir haben uns den Punkt verdient, weil wir mit der Mentalität aufgetreten sind, die du als Underdog in so einem Spiel haben musst. Uns ist natürlich auch aufgefallen, dass uns Gregor Kobel in zwei, drei Situationen mit herausragenden Aktionen im Spiel gehalten hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass wir nach den ersten 20 Minuten, in denen wir zu viel Respekt vor dem Gegner, vor dem Namen Bayer Leverkusen und der individuellen Qualität in der Mannschaft, gut ins Spiel zurückgefunden haben. Wir haben zwar nicht alles gezeigt, was wir draufhaben, was natürlich auch dem Gegner geschuldet ist – trotzdem war es aber ein verdientes 1:1. Wir freuen uns über diesen Punkt.“

