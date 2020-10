17 Der VfB Stuttgart hat gegen Bayer Leverkusen 1:1 gespielt. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Akteure wie folgt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat im zweiten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen Bayer Leverkusen 1:1 gespielt. Wir haben alle VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Stuttgart - Im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen erreichte der VfB Stuttgart ein achtbares 1:1. Nach drei Bundesliga-Spieltagen hat das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo somit vier Punkte auf dem Konto.

Wie im den Partien gegen den SC Freiburg und beim 1. FSV Mainz 05 gerieten die Schwaben mit der ersten Aktion des Gegners in Rückstand. Nach einem Eckball traf der Tscheche Patrik Schick in der 7. Spielminute für die Gäste aus dem Rheinland. Bis zur Pause hatten Debütant Konstantinos Mavropanos und Borna Sosa gute Gelegenheiten, ließen diese jedoch ungenutzt. Doch nach der Pause traf Sasa Kalajdzic in der 76. Minute per Kopf zum am Ende verdienten Punktgewinn für den Verein mit dem Brustring.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.