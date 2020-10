Luftbilder von Baden-Württemberg Vogelperspektive mit blinden Flecken

Das Land stellt ein detailreiches Luftbild von Baden-Württemberg aus 1968 ins Netz. Man kann daran ablesen, wie sich der Südwesten in den letzten 50 Jahren entwickelt hat. Warum aber sind so viele Stellen in dem alten Luftbild geschwärzt?