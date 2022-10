18 Sehen Sie in unserer Bildergalerie die Eindrücke vom VfB-Trainingsgelände. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

In der englischen Woche will Interimstrainer Michael Wimmer seine Mannschaft offenbar nicht zu hart herannehmen. Am Montag beließ es der 42-Jährige bei ein paar Pass- und Torschussübungen.

Ein Großteil der Spieler, die beim 4:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum viel Spielzeit absolvierten, verabschiedete sich nach dem Aufwärmprogramm in den Kraftraum. Dort weilten auch Konstantinos Mavropanos nach seiner gegen Bochum erlittenen Schädelprellung sowie Naouirou Ahamada. Der Mittelfeldspieler wurde am Samstag mit Schmerzen im Sprunggelenk ausgewechselt.

Waldemar Anton ist gesperrt

Beide werden wohl am Mittwoch (20.45 Uhr/Liveticker) im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld nicht im Aufgebot stehen. Zudem ist Abwehrchef Waldemar Anton wegen einer Gelb-Roten Karte aus der Erstrunden-Partie bei Dynamo Dresden (1:0) gesperrt.

Enzo Millot, der am Samstag ebenfalls leicht angeschlagen vom Feld ging, konnte hingegen am Montag voll mittrainieren. Davon ist Neuzugang Josha Vagnoman noch entfernt. Der Ex-Hamburger machte nach seiner Verletzung (Knochenödem) weiter nur Lauf- und Schussübungen. Nach der Pokalpartie gegen Arminia Bielefeld geht es für den VfB bereits am Samstag (15.30 Uhr) weiter – in der Bundesliga bei Borussia Dortmund.