VfB Stuttgart gegen 1899 Hoffenheim Mit dieser Elf startet Hannes Wolf bei den Kraichgauern

Von Gregor Preiß 13. Dezember 2017 - 17:38 Uhr

Der VfB Stuttgart spielt am 16. Spieltag der Bundesliga auswärts gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Hier lesen Sie, mit welcher Aufstellung VfB-Trainer Hannes Wolf startet.





Stuttgart - VfB-Trainer Hannes Wolf hat seine Mannschaft für die Auswärtspartie bei der TSG Hoffenheim (18.30 Uhr/Liveticker) gegenüber der 0:2-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen leicht verändert. Für Simon Terodde kehrt Chadrac Akolo in den Angriff zurück, der Zweitligatorschützenkönig muss wieder mit der Bank vorlieb nehmen. Anastasios Donis und Berkay Özcan komplettieren das Sturm-Trio.

Wir sind in Hoffenheim vor Ort und begleiten das Spiel in unserem Liveticker.

Ansonsten vertraut Wolf derselben Elf wie am vergangenen Freitag – bis auf eine weitere Änderung in der Abwehr. Hoffenheims Rekordspieler Andreas Beck darf bei seiner Rückkehr in den Kraichgau wieder von Beginn an ran. Er verdrängt Marcin Kaminski auf die Bank.

