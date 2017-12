TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart Liveticker: Donis und Akolo verletzt raus

Von Christian Pavlic 13. Dezember 2017 - 19:07 Uhr

Am 16. Spieltag der Bundesliga gastiert der VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim. Wir sind vor Ort und tickern die Partie live aus der Arena.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Fünf Spiele, drei Niederlagen, ein Sieg, ein Remis – so liest sich die Bilanz der letzten drei Spiele des VfB Stuttgart. Die Bilanz des TSG Hoffenheim fällt ähnlich aus. Auch die Kraichgauer waren zuletzt nicht gerade ein Muster an Beständigkeit und blieben unter ihren Möglichkeiten – ebenso wie der VfB. So ist es ein Duell zweier Mannschaften, die vor der Winterpause noch einmal zeigen wollen, was in ihnen steckt.

Am 16. Spieltag treffen die beiden Teams in Hoffenheim aufeinander. Los geht es bereits um 18.30 Uhr an diesem Mittwoch. Wir sind vor Ort und tickern live aus der Wirsol Rhein-Neckar-Arena an der A6.