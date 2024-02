VfB Stuttgart: Es geht aufwärts bei Dan-Axel Zagadou und Nikolas Nartey

Der Schock saß tief vor zwei Wochen, als sich Dan-Axel Zagadou im Mannschaftstraining des VfB Stuttgart eine Außenbandverletzung sowie einen Anriss des Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen hatte. Inzwischen geht der Blick aber wieder nach vorne: Zagadou wurde am Mittwochnachmittag operiert. „Es ist alles nach Plan gelaufen, ihm geht es gut“, berichtete Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 (Samstag, 15.30 Uhr/Liveticker).

Zur neuen Saison soll Zagadou dann wieder einsatzfähig sein – wie übrigens auch Nikolas Nartey. Der defensive Mittelfeldspieler fehlt dem VfB schon die gesamte Spielzeit wegen eines Knorpelschadens im Kniegelenk. Mittlerweile ist er wieder in Stuttgart – und das laut Hoeneß „in einer echt guten Verfassung“. Das ändere zunächst einmal nichts an der grundsätzlichen Perspektive, dass er aller Voraussicht nach zur neuen Saison voll einsteigen soll: „Alles, was dann früher kommt, ist Bonus“, so Hoeneß, „die schwersten Schritte ist er aber schon gegangen.“